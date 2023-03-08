До оформления заказа Армения провела испытания самоходных гаубиц MArG 155 мм/39 компании Kalyani Strategic Systems Limited (KSSL).

Как сообщает Арменпресс, об этом пишет Indian Defence Research Wing.

«Официальные лица Kalyani Strategic Systems Limited заявили, что самоходная гаубица Marg 155/39 была разработана за 8 месяцев и испытана индийской армией в Баласоре и Покране, прежде чем была предложена Армении, которая искала систему вооружения для боевых действий в высокогорье, где продолжается конфликт с Азербайджаном», — пишет IDRW.

Самоходная гаубица MArG 155/39 была повторно испытана в присутствии официальных лиц Армении примерно через 40 дней, и после того, как она выполнила все стандарты стрельбы, установленные армянскими военными, на выставке оборонной промышленности была заключена сделка.