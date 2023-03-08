Министерство иностранных дел Армении отреагировало на распространенную министерством обороны Азербайджана ложную информацию о том, что якобы колонна военной техники ВС Армении в сопровождении российских миротворцев прошла по дороге Степанакерт-Гайбалишен-Лисагор и по той же дороге была осуществлена перевозка личного состава ВС Армении.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, в заявлении говорится:

“Министерство обороны Азербайджана 7 марта распространило очередное сообщение с целью введения в заблуждение международной общественности, якобы в тот же день колонна военной техники ВС Армении в сопровождении российских миротворцев прошла по дороге Степанакерт-Гайбалишен-Лисагор и по этой же дороге была осуществлена перевозка личного состава ВС Армении.

Официально подчеркиваем, что эта информация является полностью ложной, не имеет и не может иметь под собой никакой фактической основы и не соответствует действительности.

Подобными «громкими раскрытиями» Азербайджан пытается отвлечь внимание международной общественности:

от террористического акта, совершенного 5 марта вооруженными силами Азербайджана, в результате которого погибли трое сотрудников паспортной службы полиции МВД Нагорного Карабаха, один сотрудник получил ранения. от невыполнения имеющего обязательную юридическую силу решения Международного суда, и от продолжения блокирования Лачинского коридора, несмотря на соответствующее решение Суда. от факта невыполнения своих международных обязательств по Лачинскому коридору в рамках Трехстороннего заявление от 9 ноября 2020 года.

Для того чтобы отвлечь внимание международного сообщества, Азербайджан принял политику распространения дезинформации и повышения напряженности, пытаясь создать фиктивную информационную базу для того, чтобы осуществить новую агрессию не только против Нагорного Карабаха, но и Республики Армения. При этом Азербайджан для того, чтобы «оправдать» свою политику, продолжает представлять Армению на Западе в качестве крайне пророссийской, а в России — крайне прозападной.

Армения неоднократно заявляла, что она не перевозила через Лачинский коридор каких-либо боеприпасов или военных товаров как до блокады, так и после 12 декабря. Более того, мы подтверждаем, что Республика Армения не имеет армии в Нагорном Карабахе. Предложение Армении отправить международную миссию по установлению фактов в Нагорный Карабах, чтобы проверить подлинность этой информации, неоднократно отвергалась самим высшим руководством Азербайджана.

Еще раз подтверждая стремление Армении достичь мира в регионе, еще раз подчеркиваем необходимость немедленной отправки международной миссии по установлению фактов в Нагорный Карабах и Лачинский коридор для предотвращения новой агрессии со стороны Азербайджана и очевидных приготовлений Азербайджана подвергнуть народ Нагорного Карабаха этническим чисткам и геноциду”.