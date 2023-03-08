Чтобы иметь мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном, которое будет устойчивым, прочным и сбалансированным, оно должно включать Нагорный Карабах.

Как сообщает Арменпресс, об этом в интервью с «Азатутюн» сказал старший советник Госдепартамента США по переговорам на Кавказе Луис Боно в ответ на вопрос, будет ли Нагорный Карабах частью процесса по урегулированию.

«Чтобы иметь мирное соглашение, которое будет устойчивым, прочным и сбалансированным, оно должно включать Нагорный Карабах. И мы полны решимости довести это до конца. Мы признаем важность этого», — отметил старший советник Госдепа.

Боно отметил, что вопрос Нагорного Карабаха станет частью мирного процесса. «Думаю, обе стороны признали это. Но, как я уже говорил ранее, мы здесь не для того, чтобы навязывать условия для какого-либо соглашения или договоренности. Это важно для сторон. И мы будем работать с обеими сторонами. Отмечу, что президент Алиев заявил в Мюнхене, что назначит кого-то для взаимодействия с представителями Карабаха. Полагаю, это уже произошло на прошлой неделе. И в обсуждениях, которые у меня были с ним, он указал на, что готов продолжать эти дискуссии. Поэтому мы с оптимизмом смотрим на возможность работы со сторонами в этом направлении. Но это будет непросто. Это потребует много тяжелой работы и приверженности со всех сторон», — отметил американский дипломат.