Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян выступил на 159-м заседании Совета Лиги арабских государств на уровне министров.

«Арменпресс» представляет выступление министра иностранных дел Армении.

«Уважаемый Генеральный секретарь Лиги арабских государств!

Уважаемый председатель!

Уважаемые министры!

Ваши Превосходительства, друзья!

Прежде всего, я хотел бы поблагодарить Генерального секретаря Лиги арабских государств Его Превосходительство Ахмеда Абул Гейта и председателя этого заседания, Его Превосходительство министра иностранных дел Египта Самеха Шукри, а также все государства-члены за предоставленную возможность обратиться сегодня к этой уважаемой аудитории. Я рассматриваю это как событие, символизирующее дружбу, взаимное уважение и, конечно же, общую историю.

Я хотел бы начать свое выступление с выражения удовлетворения многовековой дружбой между армянским и арабским народами. Нас связывают прочные исторические и культурные связи, которые и сегодня служат основой для нынешних дружеских отношений, сотрудничества и теплых контактов между людьми. На протяжении всей истории наши народы жили бок о бок, делили друг с другом радости и горести.

Во время трагических событий начала XX века тысячи армян, спасшихся от геноцида, осуществленного Османской империей в 1915 г., нашли безопасное убежище в арабских странах. В тот трудный период армянам была предоставлена ​​возможность жить и работать в приютивших их арабских странах. Такое отношение армянский народ никогда не забудет. И я горжусь тем, что наши соотечественники внесли большой вклад в прогресс и развитие этих арабских стран в различных областях.

Хочу отметить, что Армения, будучи колыбелью древней цивилизации, сохранила и исламское наследие, ярким примером чего являются тысячи рукописей, хранящихся в Научно-исследовательском институте древних рукописей Матенадаране им. Месропа Маштоца. В центре нашей столицы Еревана мы с гордостью храним и экспонируем арабские рукописи, среди которых такие шедевры арабской каллиграфии, как первые записи Священного Корана, редкие книги религиозного, философского, исторического и филологического содержания.

Армения и арабские страны установили тесные отношения и эффективное сотрудничество и на государственном уровне. Между Арменией и арабскими странами существует полное взаимопонимание по важным вопросам, включая и мирный процесс на Ближнем Востоке.

Уважаемые коллеги,

Армения ведет переговоры с Азербайджаном, обсуждаются вопросы урегулирования отношений между двумя странами с целью установления мира в регионе.

В своем кратком выступлении я не хочу обременять Вас подробностями агрессии Азербайджана против народа Нагорного Карабаха и суверенной территории Армении. Я также не хочу, чтобы вы оказались в поле взаимных обвинений и споров. Вместо этого я представлю Вам общую картину всего процесса.

Хотел бы подчеркнуть, что Армения отвергает применение силы или угрозы силой, старается вести переговоры со своими соседями с конструктивной позиции и стремится найти справедливые решения всех нерешенных вопросов исключительно дипломатическим путем. В ответ на наши искренние усилия Азербайджан продолжает разжигать риторику ненависти и ксенофобии и совершать агрессивные и фанатичные действия.

В связи с этим, хотел бы обратиться к последним развитиям. Как Вам известно, уже более двух месяцев единственный путь, связывающий Нагорный Карабах с внешним миром — Лачинский коридор, незаконно заблокирован так называемой группой экоактивистов, что определенно организовано правительством Азербайджана. Более того, Азербайджан регулярно прерывает подачу электроэнергии и газа в Нагорный Карабах, в результате чего армяне Нагорного Карабаха находятся на грани гуманитарной катастрофы. Вместо того, чтобы вести переговоры с местными властями о правах и гарантиях безопасности нагорно-карабахских армян, высшее руководство Азербайджана призывает арцахских армян покинуть свои дома, с целью лишить их родины и реализовать свою политику этнической чистки.

В контексте блокирования Лачинского коридора хотел бы подчеркнуть, что 22 февраля этого года Международный суд ООН принял юридически обязывающее решение о применении в отношении Азербайджана промежуточной меры. Вышеупомянутым решением суд констатировал непосредственную опасность нанесения непоправимого ущерба правам армян и обязал Азербайджан принять все необходимые меры для обеспечения бесперебойного передвижения людей, транспортных средств и грузов по Лачинскому коридору в обоих направлениях.

Уважаемые министры!

К сожалению, наш сосед Азербайджан постоянно манипулирует вопросами урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном и нагорно-карабахской проблемой на различных международных площадках, особенно в тех организациях, в которых нет Армении, таких как Организация исламского сотрудничества и Движение неприсоединения, пытаясь придать им религиозный оттенок и используя чувствительную идеологию исламской солидарности. Мы рассчитываем, что такие попытки будут отвергнуты, и не смогут дружественные нам арабские страны втянуть в поле религиозных разногласий. Мы должны предотвратить любые дальнейшие попытки придать религиозный оттенок исключительно политическим и гуманитарным проблемам.

И еще раз на этой площадке Лиги арабских государств хочу подчеркнуть, что Армения придает большое значение отношениям с арабскими государствами и подтверждает нашу готовность расширять перспективы сотрудничества с каждой из Ваших стран.

Благодарю за внимание».