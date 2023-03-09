8 марта в Каире в рамках министерского заседания Совета Лиги арабских государств состоялась встреча министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна с министром иностранных дел Ливана Абдаллой Бу Хабибом.

«Арменпресс» об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Армении.

Собеседники с удовлетворением отметили, что армяно-ливанские отношения основаны на общей истории, многовековой дружбе и культурных общностях, подчеркнув также вклад армянской общины в общественно-политическую жизнь Ливана. Стороны отметили, что и в новый период отношения между двумя государствами складываются исходя из взаимовыгодного сотрудничества в двустороннем и многостороннем форматах.

Министры иностранных дел выразили готовность продолжить совместные усилия в направлении реализации новых инициатив в сфере образования, науки, культуры и других сферах.

В повестке встречи были и вопросы региональной безопасности и стабильности.

В контексте существующих вызовов и ситуации по безопасности, сложившейся на Южном Кавказе, министр Мирзоян счел недопустимыми спекуляции Азербайджана религиозным фактором и необоснованные попытки подорвать традиционно теплые отношения между Арменией и армянским народом и арабским миром.

Министр Мирзоян, коснувшись блокирования Азербайджаном Лачинского коридора, представил гуманитарную ситуацию в Нагорном Карабахе, которая сложилась вследствие блокады, и подчеркнул необходимость открытия коридора в соответствии с положениями Трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года.