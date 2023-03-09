Информация о колонне боевой техники Вооруженных сил Республики Армения, которая в сопровождении миротворцев Российской Федерации проехала по дороге Степанакерт-Лисагор, распространенная Министерством обороны Азербайджана, не соответствует действительности и является очередной ложью, направленной на то, чтобы ввести в заблуждение международное сообщество.

Как сообщает «Арменпресс», об этом говорится в заявлении МИД Республики Арцах, распространенном в ответ на сообщение МО Азербайджана от 7 марта.

«Власти Азербайджана распространяли и ​​дезинформацию о так называемой перевозке мин из Армении в Арцах, но 22 февраля Международный суд ООН опроверг эту ложь на самом высоком уровне.

В то же время очевидно, что азербайджанские власти, таким образом, пытаются отвлечь внимание международной общественности от террористической операции, проведенной азербайджанскими вооруженными силами 5 марта, от проводимой ими политики терроризма и этнических чисток, направленной против народа Арцаха, а также подготовить почву для возможных новых провокаций», — говорится в заявлении МИД Арцаха.

Министерство иностранных дел Армении также опровергло распространенную Министерством обороны Азербайджана информацию о том, что колонна военной техники ВС Армении в сопровождении российских миротворцев проехала по дороге Степанакерт-Хайбалишен-Лисагор и что, якобы по той же дороге произошла перевозка личного состава ВС Армении. В МИД РА отметили, что Азербайджан создает ложную информационную подоплеку для новой агрессии против Нагорного Карабаха и Армении.