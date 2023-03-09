Министр труда и социальных вопросов Армении Нарек Мкртчян, находящийся с рабочим визитом в Нью-Йорке, встретился с премьер-министром Исландии Катрин Якобсдоттир.

Как передает «Арменпресс», со ссылкой на сообщение министерства Нарек Мкртчян поблагодарил премьер-министра Исландии за содействие, оказанное различными исландскими компаниями в ходе 44-дневной Арцахской войны, за сотрудничество, а также за визит депутатов Усландии в Арцах.

Стороны обсудили возможности сотрудничества и обмена опытом в сфере труда и социальной защиты.

Говоря о защите прав женщин и необходимости повышения их роли, министр Мкртчян рассказал премьер-министру Катрин Якобсдоттир о конференции «Роль женщин в продвижении демократии, мира и безопасности», организованной по общей инициативе супруги премьер-министра РА Анны Акопян и организации «Женщины-политические лидеры».

Катрин Якобсдоттир приветствовала эту инициативу и приняла приглашение Армении принять участие в намеченной на октябрь конференции.