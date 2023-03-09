Делегация во главе с министром образования, науки, культуры и спорта РА Жанной Андреасян с двухдневным рабочим визитом выехала в Грузию для обсуждения двустороннего сотрудничества и ряда вопросов, представляющих взаимный интерес.

Как передает «Арменпресс», со ссылкой на сообщение Министерства ОНКС, в составе делегации заместитель министра образования и культуры Артур Мартиросян, ректор ЕГУ Ованнес Ованнисян и директор начальной школы №51 имени В. Петросяна Лусине Касабоглян.

В рамках рабочего визита в Грузию между Министерством ОНКС Армении и Министерством образования и науки Грузии планируется подписание Меморандума о сотрудничестве в области образования и науки, также между Ереванским государственным университетом и Тбилисским государственным университетом имени Иване Джавахишвили Меморандума о взаимопонимании.

Еще один Меморандум о сотрудничестве будет подписан между ереванской начальной школой № 51 и тбилисской школой № 104.

В ходе рабочего визита между министерствами Армении и Грузии будет подписан и Меморандум о проведении Дней культуры Армении в Грузии и проведении Дней культуры Грузии в Армении.