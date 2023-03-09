В рамках министерского заседания Совета Лиги арабских государств заместитель министра иностранных дел Армении Ваан Костанян 8 марта в Каире встретился с заместителем министра иностранных дел Султаната Оман по дипломатическим вопросам шейхом Халифа бин Али бин Исса Аль-Харси.

«Арменпресс» об этом сообщили в МИД Армении.

Собеседники коснулись вопросов двусторонней повестки дня Армении и Омана, подчеркнув важность активизации политического диалога и консультаций. Состоялся обмен мнениями о возможностях дальнейшего развития сотрудничества в торгово-экономической, туристической и в других сферах.

Также были обсуждены вопросы региональной и международной безопасности.

Коснувшись ситуации с безопасностью на Южном Кавказе, заместитель министра иностранных дел представил усилия армянской стороны по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном и подчеркнул, что, в отличие от них, азербайджанская сторона с ее непрерывными провокациями и максималистскими устремлениями бросает вызов процессу нормализации и установления мира и стабильности в регионе. Ваан Костанян представил своему коллеге гуманитарную ситуацию, создавшуюся в Нагорном Карабахе из-за блокировки Лачинского коридора, и подчеркнул необходимость срочного разблокирования коридора в соответствии с положениями Трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года.

Были обсуждены и вопросы возможного сотрудничества Армении и Омана на международных площадках. В этом контексте заместитель министра подчеркнул недопустимость спекуляции религиозным фактором со стороны Азербайджана, заметив, что это не соответствует логике традиционно теплых отношений между Арменией, армянским народом и арабским миром.