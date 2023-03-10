Установление мира между Арменией и Азербайджаном является неотложным вопросом, поскольку ситуация в регионе очень хрупкая.

Как сообщает «Арменпресс», такое заявление на брифинге сделал официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

Один из журналистов напомнил о докладе американской разведки, согласно которому в отношениях между Арменией и Азербайджаном в отсутствие мирного договора прогнозируется напряженность и задал вопрос, какую актуальность придает этот доклад усилиям Вашингтона по установлению мира в регионе.

«Этот вопрос всегда был неотложным… Это всегда было срочно, потому что там очень хрупкая ситуация. Это ситуация, которая имеет высокую склонность к насилию, как мы видели в последние дни в Нагорно-Карабахском регионе. И это давний конфликт, и Соединенные Штаты хотят сделать все возможное, чтобы помочь в его разрешении», — сказал Прайс.

Представитель Госдепартамента США также подчеркнул, что Вашингтон поддерживает дипломатические усилия сторон.

«Мы будем продолжать делать это, работая с этими странами на двусторонней основе, в трехстороннем формате с Арменией и Азербайджаном, поддерживая их собственные усилия в области диалога и дипломатии, посредством всех соответствующих механизмов, помогая этим странам вести свою собственную дипломатию и достигать договоренностей, что надеюсь, удастся сделать», — заключил Нед Прайс.