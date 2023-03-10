Армянский стартап ViralMango с помощью технологии искусственного интеллекта связывает инфлюенсеров с бизнесом, брендами и с предприятиями.

«Пользователи социальных сетей перестали замечать рекламу, и она постепенно стала терять свое влияние. Но появились пользователи, у которых много подписчиков, они — инфлюенсеры, и когда они представляют какой-либо продукт, спрос на этот продукт или на услугу возрастает в разы. Мы стараемся найти инфлюенсеров, которые активны в социальных сетях, имеют свою аудиторию, и есть организации, которые хотят, чтобы о них рассказали. Мы соединяем эти две стороны друг с другом», — рассказал «Арменпресс» соучредитель и исполнительный директор SmartClick AI и ViralMango Рем Дарбинян.

По словам Дарбиняна, в мире уже более 150 миллионов инфлюенсеров, и бизнесу сложно найти среди них подходящего человека, который расскажет об их продукте или услуге. С помощью искусственного интеллекта они пытаются найти и порекомендовать наиболее подходящих и эффективных инфлюенсеров. Дарбинян отметил, что есть и другие подобные платформы, но их версия имеет ряд преимуществ.

«В основном мы работаем с нано- и микроинфлюенсерами. У нано-инфлюенсеров от 1000 до 10 000 подписчиков, у микро-инфлюенсеров от 10 000 до 50 000 подписчиков. Эти инфлюенсеры поддерживают более активную и тесную связь с аудиторией, потому что успевают отвечать на письма и комментарии, таким образом, реклама становится более адресной и эффективной», — представил Дарбинян.

Инфлюенсеры регистрируются на сайте, прикрепляют свой аккаунт в Instagram и проходят верификацию. Платформа начинает анализировать, понимать количество его подписчиков, характеристики аудитории, активность. Искусственный интеллект используется для определения стоимости рекламы. На основе статистических данных определяется стоимость рекламы инфлюенсера.

На платформе регистрируются и организации, представляющие свои продукты, которые хотят, чтобы их рекламировали. Платформа предоставляет инструменты и возможности для выбора из тысяч создателей контента наиболее подходящего.

«Преимущество использования нашей платформы для бизнеса в том, что они получают готовый контент, заплатив относительно небольшие деньги, и могут использовать его в своих социальных сетях без нарушения авторских прав. И если бы у них была отдельная команда, которая создавала бы этот контент, это было бы более трудоемко и дорого», — заметил Рем Дарбинян.

Мишенью ViralMango является американский рынок. На платформе уже зарегистрировано более 60 000 инфлюенсеров и от 300 до 400 бизнесов. Создатели этого дела начинали на свои собственные средства. После получили инвестиции BANA Angels от Антона Ераносяна и Томаса Мазеджяна, также были привлечены инвестиции от Armenia Formula VC и BigStory VC. В команде 15 человек, однако, по словам Дарбиняна, у них есть довольно быстрый рост.

Рем Дарбинян подчеркнул, что рынок очень быстро изменяется. Они стремятся правильно улавливать изменения рынка, и соответствующим образом помогать обеим сторонам.