Чрезвычайный и полномочный посол США в Армении Кристин Куинн посетила начальный участок Лачинского коридора, который уже около трех месяцев перекрыт Азербайджаном.

«Арменпресс» об этом сообщили в посольстве США в Армении.

Губернатор Сюника Роберт Гукасян представил послу Куинн последствия блокады Лачинского коридора и влияние на сотни разлученных семей. Губернатор Гукасян рассказал и о помощи, оказываемой правительством пострадавшим от блокады.

Посол Куин повторила призыв госсекретаря Блинкена немедленно открыть Лачинский коридор.