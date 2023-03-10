Азербайджан в результате скоординированного нападения в сентябре 2022 года оккупировал часть территории Армении. Отношения между двумя странами, вероятно, останутся напряженными.

Как передает «Арменпресс», такие выводы сделали спецслужбы США в своем годовом докладе 2023 года. Доклад «Оценка глобальной угрозы» 9 марта был представлен главами ЦРУ, ФБР, разведывательного управления Министерства обороны и Агентства национальной безопасности перед Комитетом Сената по разведке.

«В отсутствие мирного соглашения отношения между Арменией и Азербайджаном, вероятно, останутся напряженными, а порой и нестабильными, учитывая близость вооруженных сил к межгосударственной границе, отсутствие механизма реализации режима прекращения огня, а также готовность Азербайджана использовать военное давление для достижения своих целей в переговорах с Арменией», — подчеркнуто в докладе.

В нем отмечается, что присутствие вооруженных сил вблизи демаркированной границы увеличивает риск вооруженного противостояния между Арменией и Азербайджаном, «хотя такие столкновения, вероятно, будут носить ограниченный характер и ограниченную интенсивность».

Авторы доклада о конфликте между Арменией и Азербайджаном напоминают, что с мая 2021 г. на межгосударственной границе и вокруг Нагорного Карабаха регулярно происходят боевые столкновения.

«Самая интенсивное столкновение произошло в сентябре 2022 года, когда вооруженные силы Азербайджана предприняли скоординированное наступление в нескольких местах вдоль границы, захватив часть территории Армении, в результате чего погибло почти 300 военнослужащих», — говорится в докладе.

Спецслужбы США отмечают, что, хотя в мирных переговорах достигнут некоторый прогресс, однако наиболее сложные вопросы, связанные с государственными границами и будущим Нагорного Карабаха, еще «далеки от разрешения».