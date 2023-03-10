Около 200 участников из Армении, диаспоры и Арцаха сплотились вокруг одной идеи. В Ереване проходит первая Всеармянская гражданская конференция, на которой будут обсуждены три из 15 целей инициативы «Будущее армянское»: «Историческая ответственность», «Единство Армения-Диаспора», «Рост населения».

Как сообщает «Арменпресс», исполнительный директор Фонда развития «Будущее армянское» Артак Апитонян, приветствуя всех по случаю старта первого Всеармянского гражданского форума, подчеркнул, что, тяжелые события 2020 года и война заставили нас еще раз задуматься о самых важных вопросах. Какую Армению и каких армян мы хотим иметь и как нам строить эту Армению?

«В многочисленных дискуссиях, которые мы инициировали, среди прочих мнений прозвучала одна важная мысль. Едиными силами армян всего мира можно построить достойное будущее Армении и армянского народа. К инициативе уже присоединились более 110 000 соотечественников из 108 стран мира», — отметил Артак Апитонян.

Руководствуясь этими идеями и мыслями, инициатива «Будущее армянское» разработала 15 целей, направленных на устойчивое развитие Армении и армян всего мира и формирование всеобщего осознания и представления этого развития.

«Сегодня мы открываем новую страницу в истории инициативы «Будущее армянское». Мы начинаем очень важный этап общественных обсуждений, который во всем мире принято называть форматом гражданской ассамблеи. В некотором смысле это новое испытание на армянском поле, но мы уверены, что совместными усилиями мы добьемся успеха», — заключил Артак Апитонян.