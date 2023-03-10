В статье французского журнала «Nouvel Hay Magazine» написано о трех отреставрированных фильмах Амо Бекназаряна, которые будут показаны в Париже 10 и 11 марта в рамках международного кинофестиваля «Вся память мира» Французской синематеки и напечатаны их афиши.

Как сообщает «Арменпресс», Национальный киноцентр Армении приводит часть текста статьи.

В статье говорится: «Три отреставрированных фильма Амо Бекназаряна, которые будут показаны в рамках кинофестиваля «Вся память мира», являются бесценным наследием».

В статье подчеркнуто, что Амо Бекназарян был выдающимся режиссером советского кинематографа 1920-1950-х годов, основоположником армянского кинематографа, автором 30 полнометражных и документальных фильмов, не имеющих аналогов в истории советского кино. По данным издания, Бекназарян был ярым защитником и сторонником кино как инструмента культурной эмансипации.

10-11 марта в рамках Международного кинофестиваля «Память мира» будут показаны фильмы Амо Бекназаряна: «Дом на вулкане», снятый в 1928 году, «Еркир Наири», снятый в 1930 году, и «Дочь», снятый в 1930 году.