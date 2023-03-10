Блокада Арцаха показала, что армяне имеют большую потребность в обсуждении идей.

Как сообщает «Арменпресс», такую мысль на конференции инициативы «Будущее армянское», начавшейся 10 марта, выразил присоединившийся из Арцаха в онлайн режиме соучредитель инициативы Рубен Варданян.

«Блокада Арцаха показала, что это ложь, что армяне думают лишь о пропитании, и что армяне имеют большую потребность в обсуждении идей. Армянин должен верить и знать, что он важен как личность. Заполняя магазины продуктами, этого не сделать, важна идея, без нее у нас ничего не получится», — подчеркнул Варданян.

Рубен Варданян отметил, что есть ответственность и перед погибшими военнослужащими, и перед нашим поколением. «Мы должны дать им не машины и дома, а жизнь с достойными армянскими национальными ценностями».

Касаясь инициативы, Варданян сказал, что открытие конференции именно в этот день носит символический характер. «Восемь лет назад мы вместе с Нубаром Афеяном и Варданом Григоряном начали наш многолетний путь к «Авроре» ».

«И я уверен, что сегодняшнее мероприятие, на которое я, к сожалению, не смогу попасть, сыграет очень важную роль для будущего и даст ответы на многие важные вопросы. Уважение к знаниям, к труду, к национальным традициям и ценностям очень важно, я уверен, что без них ничего не будет достигнуто», — отметил Рубен Варданян.