Посольство Армении в Египте участвует в Каирской международной ярмарке, проходящей с 9 по 18 марта.

Как передает «Арменпресс», со ссылкой на сообщение посольства Армении в Египте, в павильоне посольства представлены образцы продукции около двух десятков армянских компаний. Открытие ярмарки состоялось 9 марта, на нем присутствовали должностные лица Египта, в том числе министр окружающей среды Арабской Республики Египет Ясмин Абдель Азиз Фуад и министр местного развития Хишам Амана.

Ярмарка считается одним из крупнейших торговых событий в Египте. К армянской продукции интерес проявили и египетские и зарубежные участники ярмарки.