В рамках рабочего визита в Нью-Йорк министр труда и социальных вопросов Армении Нарек Мкртчян провел встречу с парламентским секретарем министра по делам женщин, гендерного равенства и молодежи Канады Дженной Садс.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства труда и социальных вопросов, стороны коснулись направлений сотрудничества в сфере труда и социальной защиты, в частности, программ, направленных на стабильную занятость женщин, выявление способностей и расширение экономических возможностей. В этом контексте министр Мкртчян представил реализуемые правительством Армении мероприятия, направленные на содействие женскому предпринимательству и трудоустройству в сферах с высокой экономической эффективностью, а также на содействие развитию эффективных моделей занятости и систем оценки.

Подчеркнув важность постоянных усилий по расширению армяно-канадских отношений, Дженна Садс отметила, что после открытия посольства Канады в Армении канадская сторона больше заинтересована в углублении отраслевых отношений. Последняя поинтересовалась запуском платформы «Платформа №5» для расширения экономических прав и возможностей женщин, женской активностью, эффективностью программы и др.