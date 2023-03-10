Член армянской делегации Мери Галстян выступила на 3-м заседании Комитета парламентского партнерства ЕС-Армения.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, в своей речи депутат Галстян отметила:

«Уважаемые коллеги,

спасибо, что приняли нас на 3-м заседании Комитета парламентского партнерства ЕС-Армения в Брюсселе.

Хотелось бы подчеркнуть важность партнерства между Евросоюзом и Арменией, которое динамично развивается, и, несмотря на широкий круг нашего сотрудничества, надеюсь, что сможем найти новые векторы и пути для дальнейшего расширения наших отношений. Важность углубления нашего взаимодействия особо подчеркивается в контексте стоящих перед Арменией текущих вызовов, в частности, рисков безопасности, повестки восстановления экономики и демократических реформ в послевоенной ситуации. Вновь подчеркну жизненно важное значение вашей постоянной и последовательной поддержки в этих трех направлениях, и не только.

Основные проблемы безопасности и геополитическая нестабильность в регионе, наши постоянные и искренние усилия по достижению прочного мира, несмотря на частые и болезненные провокации со стороны Азербайджана на границах Республики Армения и Нагорного Карабаха, делают еще более неотложным углубление нашего сотрудничества с нашими европейскими партнерами и, в частности, с Европарламентом, продолжать мобилизацию действий и усилий для достижения стабильности и мира в регионе.

Последняя подобная провокация со стороны Азербайджана произошла в минувшее воскресенье, когда по ложному обвинению в том, что их машина везла оружие из Армении в Степанакерт, были убиты трое полицейских Нагорного Карабаха, когда они находились в обычном полицейском патруле. Вы уже подробно проинформированы о блокаде Лачинского коридора, вследствие которой 120 тысяч армян Нагорного Карабаха лишены своих основных прав. Такое поведение Азербайджана никоим образом не способствует установлению стабильности в регионе, более того, оно нарушает крайне хрупкий процесс достижения мира между двумя странами, меняя инструментарий мирных переговоров на угрозы и насилие.

И именно здесь жизненно важны последовательные усилия ЕС и как посредника, и как сильного геополитического актора, чтобы адресно отреагировать на ситуацию и дать объективную оценку.

Хотелось бы выразить признательность за все усилия и активную вовлеченность ЕС до настоящего времени, включая принятие резолюции Европарламента о гуманитарных последствиях блокады Нагорного Карабаха, принятого Европарламентом доклада о реализации единой внешней политики и политики безопасности, в котором осуждается совершенная Азербайджаном в сентябре 2022 г. агрессия в отношении суверенной территории Республики Армения.

Как применение в Армении в 2022 г. мониторингового потенциала ЕС, так и стартовавшая в феврале 2023 г. специальная гражданская миссия ЕС являются важным и беспрецедентным достижением как для РА, так и ЕС. Первая миссия способствовала деэскалации ситуации на границе и резкому сокращению нарушений режима прекращения огня. Мы полны надежд, что это воздействие продолжится благодаря второй гражданской миссии.

Обобщая, хотелось бы подтвердить нашу приверженность углублению процесса демократизации и повестке реформ в таких приоритетных сферах, как права человека, борьба с коррупцией, судебные реформы, либерализация экономики, несмотря на колоссальные вызовы безопасности и геополитические проблемы. Мы считаем демократию единственным долгосрочным и стабильным путем достижения стабильности и мира в регионе. И чем больше это видение станет доминирующим в регионе, тем скорее мы достигнем его реализации”.