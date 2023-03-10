Министр обороны Армении Сурен Папикян 10 марта посетил юго-западную пограничную зону республики, побывал на боевых позициях, проследил за организацией боевого дежурства, побеседовал с личным составом.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, командиры корпуса и воинской части доложили министру обороны подробности обстановки в приграничной зоне.

Сурен Папикян поинтересовался боевой подготовкой личного состава, условиями проживания, выслушал отчеты о проведенной работе в направлении соблюдения правил техники безопасности.

Особое внимание министр обороны уделил обустройству позиций, наблюдательных пунктов, инженерным и фортификационным сооружениям. В завершение визита министр обороны поблагодарил военнослужащих за добросовестную службу и неусыпную охрану вверенного им участка границы.

Сурен Папикян также проследил за масштабным строительством новой инфраструктуры на передовой.