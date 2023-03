Азербайджану, несмотря на все потуги, не удалось переложить вину и ответственность за свою террористическую диверсию 5 марта в Арцахе на армянские стороны.

В информационном бюллетене Российского миротворческого контингента (РМК) Минбороны РФ четко зафиксировано: «В 10:00 5 марта 2023 г. в районе населенного пункта Дюкянлар военнослужащими вооруженных сил Азербайджанской Республики был обстрелян автомобиль с сотрудниками правоохранительных органов Нагорного Карабаха. В результате боестолкновения погибло трое и ранен один находившийся в автомобиле сотрудник. С азербайджанской стороны потери составили: двое погибших, один ранен. Усилиями российских миротворцев боестолкновение прекращено. По данному факту командованием РМК совместно с азербайджанской и армянской сторонами проводится разбирательство».

В бюллетене РМК не объясняется, как азербайджанским диверсантам-террористам удалось устроить засаду на арцахских полицейских в зоне ответственности росмиротворцев. Однако спасибо уже за то, что МО РФ не стало называть диверсию «инцидентом», «обострением напряженности в зоне нагорно-карабахского конфликта» без конкретизации автора.

Именно так поступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем комментарии действий азербайджанских террористов:

«Выражаем серьезную озабоченность обострением напряженности в зоне нагорно-карабахского конфликта. Все последние дни имели место неоднократные нарушения режима прекращения огня. 5 марта произошел вооруженный инцидент, повлекший человеческие жертвы как с армянской, так и с азербайджанской стороны.

Настоятельно призываем стороны проявлять сдержанность и предпринять шаги по деэскалации ситуации. Подтверждаем необходимость неукоснительного соблюдения положений Заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 г. о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта.

Любые вопросы, касающиеся обеспечения безопасности и жизнедеятельности в зоне ответственности Российского миротворческого контингента (РМК), должны решаться мирным путем в контакте между сторонами под эгидой РМК.

Случившееся еще раз подтверждает императивность скорейшего возвращения Баку и Еревана к переговорам в рамках реализации положений трехсторонних заявлений лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 г., 11 января и 26 ноября 2021 г., а также 31 октября 2022 г., в том числе касающихся разблокирования региональных коммуникаций, делимитации армяно-азербайджанской границы и подготовки мирного договора«.

Официальный представитель Европейской служба внешних связей ЕС Петер Стано от нее далеко не ушел:

«ЕС сожалеет о вчерашней вспышке насилия на карабахской линии соприкосновения, в результате которой погибли по меньшей мере пять человек.

Обстоятельства этого смертельного инцидента должны быть тщательно расследованы.

Мы призываем все заинтересованные стороны проявить сдержанность, чтобы предотвратить любые дальнейшие действия, которые могут еще больше подорвать региональную стабильность и поставить под угрозу мирный процесс».

Г-н Стано может, конечно, оправдаться отсутствием у него объективных данных с места теракта, поскольку международных наблюдателей в Арцахе нет. Однако после элементарного просмотра множества объективных видеозаписей, оперативно распространенных соответствующими структурами Республики Арцах, представитель ЕС мог бы высказаться объективно, назвать вещи своими именами, а не уподобляться спецпредставителю ЕС на Южном Кавказе Тойво Клаару, который в день совершения ВС Азербайджана теракта в Арцахе направился в Баку и на целые сутки, подобно герою фильма «Бриллиантовая рука», затерялся в бакинских закоулках. Правда, перед отъездом успел отметиться весьма сомнительного рода записью в Twitter: «Снова в Баку. В ожидании предметных встреч с руководством Азербайджана для продвижения мирного процесса после встреч в Мюнхене. Сегодняшний смертельный инцидент подчеркивает настоятельную необходимость продвижения переговоров для достижения стабильности и справедливого мира».

В ответ на это депутат Европарламента Натали Луазо написала: «Надеюсь, спецпосланник ЕС Тойво Клаар не забудет, что должен отстаивать широко поддержанную позицию Европарламента, а также решение Международного суда по незаконной блокаде Азербайджаном Лачинского коридора. Последние убийства — еще одно свидетельство того, что Нагорно-Карабахский конфликт не урегулирован»,

