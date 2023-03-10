Азербайджану, несмотря на все потуги, не удалось переложить вину и ответственность за свою террористическую диверсию 5 марта в Арцахе на армянские стороны.

В информационном бюллетене Российского миротворческого контингента (РМК) Минбороны РФ четко зафиксировано: «В 10:00 5 марта 2023 г. в районе населенного пункта Дюкянлар военнослужащими вооруженных сил Азербайджанской Республики был обстрелян автомобиль с сотрудниками правоохранительных органов Нагорного Карабаха. В результате боестолкновения погибло трое и ранен один находившийся в автомобиле сотрудник. С азербайджанской стороны потери составили: двое погибших, один ранен. Усилиями российских миротворцев боестолкновение прекращено. По данному факту командованием РМК совместно с азербайджанской и армянской сторонами проводится разбирательство».

В бюллетене РМК не объясняется, как азербайджанским диверсантам-террористам удалось устроить засаду на арцахских полицейских в зоне ответственности росмиротворцев. Однако спасибо уже за то, что МО РФ не стало называть диверсию «инцидентом», «обострением напряженности в зоне нагорно-карабахского конфликта» без конкретизации автора.

Именно так поступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем комментарии действий азербайджанских террористов:

«Выражаем серьезную озабоченность обострением напряженности в зоне нагорно-карабахского конфликта. Все последние дни имели место неоднократные нарушения режима прекращения огня. 5 марта произошел вооруженный инцидент, повлекший человеческие жертвы как с армянской, так и с азербайджанской стороны.

Настоятельно призываем стороны проявлять сдержанность и предпринять шаги по деэскалации ситуации. Подтверждаем необходимость неукоснительного соблюдения положений Заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 г. о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта.

Любые вопросы, касающиеся обеспечения безопасности и жизнедеятельности в зоне ответственности Российского миротворческого контингента (РМК), должны решаться мирным путем в контакте между сторонами под эгидой РМК.

Случившееся еще раз подтверждает императивность скорейшего возвращения Баку и Еревана к переговорам в рамках реализации положений трехсторонних заявлений лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 г., 11 января и 26 ноября 2021 г., а также 31 октября 2022 г., в том числе касающихся разблокирования региональных коммуникаций, делимитации армяно-азербайджанской границы и подготовки мирного договора«.

Официальный представитель Европейской служба внешних связей ЕС Петер Стано от нее далеко не ушел:

«ЕС сожалеет о вчерашней вспышке насилия на карабахской линии соприкосновения, в результате которой погибли по меньшей мере пять человек.

Обстоятельства этого смертельного инцидента должны быть тщательно расследованы.

Мы призываем все заинтересованные стороны проявить сдержанность, чтобы предотвратить любые дальнейшие действия, которые могут еще больше подорвать региональную стабильность и поставить под угрозу мирный процесс».

Г-н Стано может, конечно, оправдаться отсутствием у него объективных данных с места теракта, поскольку международных наблюдателей в Арцахе нет. Однако после элементарного просмотра множества объективных видеозаписей, оперативно распространенных соответствующими структурами Республики Арцах, представитель ЕС мог бы высказаться объективно, назвать вещи своими именами, а не уподобляться спецпредставителю ЕС на Южном Кавказе Тойво Клаару, который в день совершения ВС Азербайджана теракта в Арцахе направился в Баку и на целые сутки, подобно герою фильма «Бриллиантовая рука», затерялся в бакинских закоулках. Правда, перед отъездом успел отметиться весьма сомнительного рода записью в Twitter: «Снова в Баку. В ожидании предметных встреч с руководством Азербайджана для продвижения мирного процесса после встреч в Мюнхене. Сегодняшний смертельный инцидент подчеркивает настоятельную необходимость продвижения переговоров для достижения стабильности и справедливого мира».

В ответ на это депутат Европарламента Натали Луазо написала: «Надеюсь, спецпосланник ЕС Тойво Клаар не забудет, что должен отстаивать широко поддержанную позицию Европарламента, а также решение Международного суда по незаконной блокаде Азербайджаном Лачинского коридора. Последние убийства — еще одно свидетельство того, что Нагорно-Карабахский конфликт не урегулирован»,

I hope the special envoy of the EU @ToivoKlaar will remember to defend the widely supported position of @Europarl_EN as well as the @CIJ_ICJ decision on the illegal blockade of the Latchin corridor by Azerbaïdjan. Today’s killing is one more evidence that the Nagorno-Karabakh… https://t.co/kuEEwSE9h0 — Nathalie Loiseau (@NathalieLoiseau) March 5, 2023

комментируя сообщение Клаара о его прибытии в БакуЖестко отреагировал на высказывание Клаара и экс-госминистр Арцаха Артак Бегларян. «Мое недоверие к Тойво Клаару все больше углубляется из-за его реакции на азербайджанское преступление. Либо он дипломат-любитель, либо ему промывают мозги азербайджанцы, либо он коррумпированный чиновник, либо у него искаженное представление о европейских ценностях, интересах и правах человека. В случае всех четырех вариантов необходимы изменения», — написал Бегларян в своем микроблоге в Twitter.

Обеспокоенность по поводу террористической диверсии ВС Азербайджана выразил в Twitter и спецпредставитель генсека НАТО по Кавказу и странам Центральной Азии Хавьер Коломина: «Крайне обеспокоены сообщениями о смертельном инциденте в окрестностях Степанакерта. Этот инцидент демонстрирует безотлагательность поиска решений нерешенных вопросов за столом переговоров. НАТО поддерживает нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном».

Бытует мнение, что посредник не имеет возможности, не должен занимать позицию одной из сторон конфликта. Возможно, согласилась бы с этим утверждением, но почти 30-летний процесс т.н. «мирного» урегулирования азербайджано-арцахского конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ, в ходе которого международные посредники свято соблюдали пресловутый паритет, не называя конкретно агрессора или нарушителя режима прекращения огня, наглядно демонстрирует — подобная позиция медиаторов лишь подстегивала агрессивные поползновения Азербайджана.

История повторяется? Москва и Брюссель, каждый по своим резонам, сюсюкают с апшеронским диктатором и террористом, а тот лишь становится наглее и наглее. Сколько было заявлений, призывов, увещеваний? Результата же можно было бы достичь элементарным введением жестких санкций против Алиева и его окружения. В противном случае посредники, по сути, становятся соучастниками алиевских преступлений против человечности.

В эти дни некоторым исключением стал Париж: «Соболезнуем жертвам этого серьезного инцидента, произошедшего 5 марта. Полицейская машина подверглась нападению со стороны азербайджанских сил, когда проезжала по территории, находящейся под ответственностью российских миротворческих сил»,- говорится в заявлении официального представителя МИД Франции. Правда, с принятием санкционных мер в отношении Азербайджана Париж все еще не торопится.

Как бы в подтверждение наших выводов Азербайджан, вдохновленный размытостью формулировок дипломатов, решил наехать на Минобороны России, обвинив его «во лжи и искажении фактов». При этом сам Баку использовал основанную на лжи аргументацию о якобы присутствии ВС Армении в Арцахе и перевозке Арменией грузов военного назначения в Арцах. МО Азербайджана при этом угрожает новой войной против Арцаха.

Алиев, отметим, безуспешно пытался доказать, что расстрелянный азербайджанскими диверсантами автомобиль полиции Арцаха провозил оружие из Армении. Однако, во-1, на машинах такого габарита, как УАЗ, оружие не возят. Во-2, на представленном властями Арцаха видео видно, что полицейская машина направлялась не из Армении в Степанакерт, а в обратном направлении — из Степанакерта к опорному пункту в Шушинском районе.

На видео также видно, как азербайджанские военнослужащие открывают машину и выбрасывают документы, проверяют и не обнаруживают оружие.

На видео также видно, как азербайджанские военнослужащие издалека стреляли по автомобилю, затем приблизились и снова стреляли в машину. Видно, что только на обратном пути они попали под прицел боевой позиции арцахцев.

Все это опровергает также утверждение Баку о том, что именно из УАЗа был открыт огонь из автоматического оружия.

Судя по всему, Азербайджан не ожидал, что при нападении на арцахцев получит адекватный оборонительный ответ со стороны арцахской боевой позиции близ места атаки, и бесится.

С другой стороны, заявление МО Азербайджана — это, по сути, акция против российских миротворцев, от которых он давно мечтает избавиться, а также попытка легализации планирующейся им новой агрессии против Арцаха. Решится ли?

В любом случае Армения призывает международное сообщество, страны и международные организации, заинтересованные в установлении реального мира в нашем регионе, решительно осудить применение Азербайджаном силы и угрозы силой, а также очередное проявление провокации широкомасштабных боевых действий, и принять действенные меры с целью недопущения дальнейших нарушений Азербайджаном взятых на себя международных обязательств.

В сложившихся условиях направление международной группы по установлению фактов в Бердзорский (Лачинский) коридор и Нагорный Карабах становится жизненной необходимостью, подчеркивает МИД Армении.

С другой стороны, заявление МО Азербайджана — это, по сути, акция против российских миротворцев, от которых он давно мечтает избавиться, а также попытка легализации планирующейся им новой агрессии против Арцаха. Решится ли?

Видимо, в качестве превентивной меры Москва решила передать по Первому каналу со ссылкой на МО РФ сообщение о том, что «российские миротворцы в Нагорном Карабахе пресекли вооруженное столкновение»: «Накануне утром азербайджанские военные открыли огонь по машине с сотрудниками карабахских правоохранительных органов. Трое погибли, один ранен. Стрелявшие потеряли двоих убитыми, у одного ранения».

В любом случае, Армения призывает международное сообщество, страны и международные организации, заинтересованные в установлении реального мира в нашем регионе, решительно осудить применение Азербайджаном силы и угрозы силой, а также очередное проявление провокации широкомасштабных боевых действий, и принять действенные меры с целью недопущения дальнейших нарушений Азербайджаном взятых на себя международных обязательств.

В сложившихся условиях направление международной группы по установлению фактов в Бердзорский (Лачинский) коридор и Нагорный Карабах становится жизненной необходимостью, подчеркивает МИД Армении.