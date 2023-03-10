Подразделения ВС Азербайджана 10 марта, в период с 19:10 до 19:40, нарушили режим прекращения огня на северном направлении линии соприкосновения в Республике Арцах, применив стрелковое оружие.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства обороны Республики Арцах, пострадавших с армянской стороны в результате нарушения режима прекращения огня нет.

О нарушении режима прекращения огня было доложено командованию российского миротворческого контингента.

Отмечается, что в настоящее время ситуация на линии соприкосновения относительно стабильна.