Министр образования, науки, культуры и спорта Армении Жанна Андреасян в рамках официального визита в Тбилиси провела встречу с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили. Во встрече также приняли участие министр образования и науки Грузии Михаил Чхенкели и посол Армении в Грузии Ашот Смбатян.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства, приветствуя министра, Ираклий Гарибашвили подчеркнул важность армяно-грузинских многопрофильных отношений и эффективного сотрудничества. Было отмечено, что Грузию и Армению связывают многовековая история и добрососедские отношения. Премьер-министр Грузии выразил уверенность, что сотрудничество в сферах образования, науки, культуры, спорта и молодежи будет способствовать укреплению и развитию дружественных армяно-грузинских связей.

Министр Жанна Андреасян поблагодарила за прием, подчеркнув важность тесного сотрудничества между Арменией и Грузией. В данном контексте министр представила готовность к расширению сотрудничества в сферах образования, науки, культуры, спорта и молодежной политики. Жанна Андреасян заявила, что реализация совместных программ еще больше укрепит дружбу между двумя народами.

Министр выразила благодарность за поддержку государственных школ Грузии с преподаванием армянского языка, подчеркнув важное значение эффективного сотрудничества в сфере образования и науки.

Жанна Андреасян также отметила возможность реализации программ по обмену опытом, направленных на введение грузинского языка в качестве третьего иностранного в школах Армении, а также подчеркнула важность реализуемой в рамках межгосударственной программы стипендии, посредством которой граждане Армении получают возможность получения высшего образования в вузах Грузии, а граждане Грузии — в вузах Армении.

Она выразила готовность армянской стороны организовать взаимные дни культуры в 2023-24 годах. Жанна Андреасян сообщила, что в целях координации работы армянская сторона разработала проект меморандума о взаимопонимании между министерством образования, науки, культуры и спорта Армении и министерством культуры, спорта и по делам молодежи Грузии о взаимном проведении дней культуры в Армении и Грузии, которая пока находится в стадии внутреннего согласования и вскоре будет представлена ​​грузинской стороне для взаимного согласования.

В ходе встречи были обсуждены и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.