397 тысяч подписчиков в социальной сети Фейсбук, 200 тысяч в Инстаграм, 244 тысячи подписчиков в Ютубе и миллионы просмотров: вот такие результаты на сегодня демонстрирует 10-летняя бас-гитаристка армянского происхождения Эллен Алавердян из Лас-Вегаса, штат Невада (США).

Эллен называют «принцессой грува», а ее творчество набирает большую популярность и уже попало в поле зрения американских знаменитостей. На днях голлливудская звезда Уилл Смит опубликовал в своем Инстаграм видео на трек «Just the Two of Us» в совместном исполнении с Эллен. «Вау, Эллен это фантастика! Ты замечательная», — подписал видео Смит. В свою очередь девочка, увидев этот клип и реакцию знаменитости (которую, кстати, очень любит), расплакалась от счастья.

Как пишет сайт MARKBASS (поддерживающий восходящих звезд и молодые таланты по всему миру), Эллен Алавердян начала играть на бас-гитаре с апреля 2020 года и в течение 10 месяцев развила некоторые серьезные навыки для своего возраста. Эллен уже фигурирует в недавно выпущенной аудиокниге Виктора Вутена (американский бас-гитарист-виртуоз, обладающий экстраординарной техникой игры на электрической бас-гитаре, преподаватель, обладатель пяти премий Грэмми) «Дух музыки».

10-летняя бас-гитаристка исполнила композицию Вутена «Урок», аккомпанируя отцу-гитаристу Оваку Алавердяну. Девочка очень увлечена музыкой, много занимается и с удовольствием играет фанк, диско, рок и иногда поп, потому что, как она говорит, это вызывает у нее желание танцевать.