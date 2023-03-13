Под эгидой Синематеки Франции 10 и 11 марта в рамках 10-го Международного юбилейного фестиваля восстановленных и архивных фильмов «Вся память мира» состоялась ретроспективная программа «Амо Бекназарян: Пионер армянского кино».

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства ОНКС Армении, в рамках проекта состоялись международные премьеры восстановленных версий фильмов «Дом на вулкане» (1928 г.), «Страна Наири» (1930 г.) и «Дочь» (1942 г.).

Этим показом стартовала программа государственных мероприятий, посвященных 100-летию армянского кино, которая осуществляется при поддержке министерства образования, науки, культуры и спорта Армении.

Вступительное слово произнес оскароносный режиссер, президент Синематека Коста Гаврас. На выставке присутствовала посол Армении во Франции Асмик Толмаджян. В своем выступлении посол выразила благодарность за внимание и высокую оценку, проявленные к армянскому киноискусству. Она высоко оценила налаженное сотрудничество между французской Синематекой и Национальным киноцентром Армении, подчеркнув важность дальнейшего расширения сотрудничества. На показе присутствовала армянская делегация во главе с директором Национального киноцентра Армении Шушаник Мирзаханян.

В программе фестиваля в этом году были представлены 85 фильмов великих мэтров мирового кинематографа, в том числе фильмы Лео Каракса, Дзиги Вертова, Отара Иоселиани.

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Отметим, что Армения впервые принимает участие в этом престижном фестивале отреставрированных и архивных фильмов всемирного кинонаследия «Вся память мира», который проходит с 8 по 12 марта под эгидой французской Синематеки.