12 марта госминистр Республики Арцах, начальник гражданской обороны Гурген Нерсисян созвал совещание с участием руководителей всех служб гражданской обороны и районных администраций.

«Арменпресс» об этом сообщили в Аппарате госминистра Республики Арцах.

Государственный министр отметил, что необходимо уточнить запланированные краткосрочные и долгосрочные действия гражданской защиты, чтобы должным образом обеспечить безопасность населения во всех ситуациях.

В ходе совещания было доложено о состоянии убежищ, а также о мероприятиях по гражданской защите. Госминистр сказал, что необходимо представить перечень работ, которые необходимо выполнить в кратчайшие сроки, чтобы спланировать общенациональное мероприятие и выполнить эти работы силами людей, работающих в системе государственного управления, и других граждан.

Гурген Нерсисян дал соответствующие указания по решению неотложных вопросов, возникших в связи с ситуацией.