Министр здравоохранения Республики Арцах Самвел Аветисян подал заявление об отставке.

Об этом «Арменпресс» об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Республики Арцах.

В своем обращении Самвел Аветисян заявил, что единственная и прямая причина его отставки заключается в том, что при его пребывании на посту министра здравоохранения Арцаха другому человеку без его ведома была предложена должность министра здравоохранения.

Самвел Арутюнян был назначен на пост министра здравоохранения Республики Арцах 21 декабря 2022 года.