Пенитенциарные учреждения «Нубарашен», «Ереван-Центр», «Больница заключенных» и «Вардашен» будут закрыты после строительства и введения в строй нового.

Как сообщает «Арменпресс», об этом заявил министр юстиции Григор Минасян на заседании постоянной комиссии НС по государственно-правовым вопросам.

«Вместо упомянутых четырех старых учреждений, которые в плохих состояниях, у нас будет новое современное пенитенциарное учреждение. В тендере, состоявшемся на этой неделе, участвовали 3 проектно-расчетные компании, и в ближайшие дни мы увидим, какая компания будет признана победителем. После этого мы выйдем на следующий этап тендера, в результате которого уже будет готовый проект, который мы вынесем на строительный тендер», — пояснил министр Минасян.

Ранее министр юстиции Григор Минасян сообщал, что новое пенитенциарное учреждение планируется сдать в эксплуатацию в течение ближайших 3 лет.