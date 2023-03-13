Основные права и свободы человека не считаются внутренним вопросом страны со времен Второй мировой войны.

Как сообщает «Арменпресс», это ответ посла по особым поручениям Эдмона Марукяна на заявление помощника президента Азербайджана Хикмета Гаджиева, что вопрос прав и безопасности армян, проживающих в Карабахе, является внутренним делом Азербайджан.

«Гаджиев утверждает, что международные механизмы не будут действенны для безопасности и прав армян Нагорного Карабаха. И что это внутренние дела Азербайджана. Вынужден еще раз напомнить, что основные права и свободы человека, безопасность тысяч людей не считаются внутренним вопросом со времен Второй мировой войны», — написал Марукян на своей странице в Twitter.

В интервью, данном в воскресенье одному из азербайджанских агентств, Гаджиев заявил, что создание международного механизма для обсуждения прав и безопасности карабахских армян не может быть условием подписания Арменией мирного договора с Азербайджаном. И о создании такого механизма не может быть и речи, а вопрос прав и безопасности армянского населения Карабаха является внутренним делом Азербайджана. Гаджиев подчеркнул, что Азербайджан не будет обсуждать вопросы, связанные с его суверенитетом, с третьей стороной, в том числе и с Арменией.