Премьер-министр Республики Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Как передает «Арменпресс», со ссылкой на сообщение правительства, в ходе телефонного разговора обсуждался вопрос продолжающегося гуманитарного кризиса в Нагорном Карабахе, образовавшегося вследствие блокады Азербайджаном Лачинского коридора. Премьер-министр Пашинян коснулся и террористической операции, проведенной Азербайджаном в Нагорном Карабахе 5 марта, и ее последствий. В контексте преодоления кризиса в Нагорном Карабахе премьер-министр Армении подчеркнул важность адресной реакции со стороны РФ.

Состоялся также обмен мыслями о процессе урегулирования армяно-азербайджанских отношений.

Были обсуждены вопросы, связанные с выполнением положений Трехсторонних заявлений лидеров Армении, России и Азербайджана от 9 ноября 2020 года, 11 января 2021 года, 26 ноября и 31 октября 2022 года.