Уголовное производство, возбужденное по делу о злоупотреблениях во время пандемии, подтверждает, что в Армении нет ни приближенных лиц, ни имеющих другие гарантии.

Как сообщает «Арменпресс», об этом на брифинге в НС заявил министр юстиции Григор Минасян, касаясь уголовных дел в отношении вице-мэра Еревана Геворга Симоняна и еще 10 лиц.

«Это именно борьба с коррупцией, где нет ни приближенных лиц и ни имеющих другие гарантии в политической команде или чиновников. Я рад, что есть такие обсуждения, при таких уголовных производствах весь госаппарат, общественные работники понимают, что идет бескомпромиссная борьба с коррупцией. Если человек совершил преступление, он в нашей стране будет наказан», — сказал Минасян, подчеркнув, что борьба с коррупцией — это бренд этой власти.