Всемирный евангелический альянс и Всемирный совет церквей глубоко обеспокоены гуманитарной ситуацией в Нагорном Карабахе и продолжающейся блокадой Азербайджаном Лачинского коридора.

Об этом говорится в совместном заявлении Всемирного евангелического альянса и Всемирного совета церквей, зачитанном в течение общей дискуссии Совета ООН по правам человека, сообщает «Арменпресс».

«С 12 декабря блокада поставила под угрозу тысячи жизней. Это влияет на существование 120 000 мирных армянах, остро нуждающихся в еде, медицинской помощи и расходных материалах, а также в других жизненно важных товарах. Также неоднократно прерывалось энергоснабжение, в результате чего население оставалось с ограниченным количеством топлива, тепла и электроэнергии, также из-за сильных холодов затруднялась работа школ и больниц», — говорится в заявлении.

Вышеупомянутые организации подчеркивают, что блокада нарушает права человека и международное гуманитарное право, а также подписанное в ноябре 2020 года соглашение о прекращении огня, согласно которому коридор должен был обеспечить связь Нагорного Карабаха с Республикой Армения.

«Призываем Азербайджан немедленно снять блокаду, обеспечив двусторонний свободный и безопасный проезд гражданских лиц, транспортных средств и товаров по коридору и гарантировать беспрепятственный гуманитарный доступ для облегчения страданий армянского населения Нагорного Карабаха и содействия полному осуществлению основных прав человека без какой-либо дискриминации», — заключили Всемирный евангелический альянс и Всемирный совет церквей.