Министерство иностранных дел Арцаха откликнулось на предложение аппарата президента Азербайджанской Республики о проведении в Баку встречи представителей Азербайджана и Арцаха.

Как сообщает «Арменпресс», в Степанакерте отметили, что подобные встречи могут проходить при посредничестве российских миротворцев и в том же месте, где прошла встреча 1 марта. Кроме того, в Степанакерте считают, что обсуждения должны вестись по гуманитарным, инфраструктурным, техническим вопросам, без их излишней политизации.

«В ответ на предложение Аппарата президента Азербайджанской Республики о проведении встречи между представителями Азербайджана и Арцаха сообщаем, что Республика Арцах привержена ранее высказанной позиции о возможности проведения таких встреч при посредничестве российских миротворцев, в том же месте, где прошла встреча 1 марта и по гуманитарным, инфраструктурным, техническим вопросам, без их излишней политизации.

В то же время сообщаем, что закрытие Лачинского коридора и продолжение гуманитарного кризиса недопустимы. Это никоим образом не способствует формированию благоприятной атмосферы для переговоров. Убеждены, что Азербайджан должен должным образом выполнять как обязательства, взятые на себя Трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 года, так и требования решения Международного суда, воздерживаясь от применения силы или угрозы силой и от односторонних, экстремистских подходов. В этом случае будут созданы только благоприятные условия для дальнейших обсуждений.

Что касается политических вопросов урегулирования азербайджано-карабахского конфликта, то напомним, что Арцах привержен переговорам, направленным на всеобъемлющее урегулирование конфликта, которое должно проходить в международно признанном и подтвержденном формате, в условиях наличия международных гарантий равноправия сторон и выполнения взятых на себя обязательств», — сказано в заявлении МИД Арцаха.