Фракции Национального собрания Республики Арцах потребовали от властей Республики Армения не ставить под сомнение право народа Арцаха на самоопределение.

«Арменпресс» передает заявление, распространенное фракциями НС Арцаха.

Через несколько дней исполнится 100 дней блокады Азербайджаном 120-тысячного населения Республики Арцах. Игнорируя решение Международного суда ООН в Гааге о разблокировании Арцаха, руководство Азербайджана, угрожая и применяя силу, продолжает политический курс по деарменизации Арцаха.

В своем намерении аннексировать Арцах Азербайджан не гнушается античеловеческими средствами и террористическими действиями. Перебои с поставками природного газа и электроэнергии, запугивание мирного населения и ограничения на свободное передвижение, расстрел 5-го марта полицейских при исполнении служебных обязанностей доказывают, что в подобных условиях разговоры о прямом диалоге неприемлемы.

В то же время, мы убеждены, что карабахский конфликт, как вопрос международной повестки, должен быть решен путем переговоров при посредничестве и гарантиях соответствующих международных структур. В частности, с привлечением наделенных подобными полномочиями стран-сопредседателей Минской группы.

Военно-политическое руководство Азербайджана различными пропагандистскими уловками дезинформирует собственную общественность и международные структуры, пытаясь в условиях гуманитарного давления и запугивания народа Арцаха создать иллюзию об «эпохе мира».

Фракции Национального собрания Республики Арцах, выражая волю и позицию народа, требуют от властей Республики Армения соблюдения постановления Верховного Совета Республики Армения от 8-го июля 1992 года, и не ставить под сомнение право народа Арцаха на самоопределение.

Все фракции Парламента Республики Арцах подтверждают свою приверженность основополагающим документам, выражающим волю нашего народа, и продолжат руководствоваться вытекающими из них идеями и принципами», — говорится в заявлении фракций Национального собрания Республики Арцах.

Под заявлением подписались:

Фракция «Свободная Родина-ОГА»

Фракция «Единая Родина»

Фракция «Справедливость»

Фракция «Армянская Революционная Федерация» Фракция «Демократическая партия Арцаха»