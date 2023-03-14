В ходе очередного рабочего совещания мэр Еревана Грачья Саркисян поручил провести обрезку, в первую очередь, на проблемных участках улиц, где ответвления мешают дорожным знакам и системе наружного освещения.



Кроме того, в Ереване будут озеленены территории. Достигнута договоренность с районным советом Иль-де-Франс о совместном преобразовании территорий и применении в Ереване успешного французского опыта.



Большая работа проделана в 2022 году в рамках программы очистки Ереванского озера — вырублено более 8 га тростника. В этом году также планируется высушить и очистить тростник.