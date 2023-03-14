Философская поэма Аветика Исаакяна «Абу Лала Маари» на сцене Театра размышлений Гюмри — в новой интерпретации.



Постановщик философской драмы — заслуженный артист Армении Ованес Оганесян, художественное оформление — Лусине Хачатрян. В ролях — Ованес Ованнесян, Давид Мардоян, Сона Хдрян.



Работа над сценарием и постановкой началась около года назад. Эта общечеловеческого значения и смысла поэма, написанная в 1909 году, особенно актуальна сегодня. «Это сегодняшний день.

Все мы собрали целые караваны собственных грехов, и все мы должны идти к Солнцу и очиститься. Мы хотим подумать и начать жить по-новому. Наша самая большая проблема в том, что мы забыли о Человеке… Это и есть смысл нашего спектакля», — сказал Ованес Ованнисян, добавив, что спектакль — это своеобразный посыл и призыв ко всем поколениям.



Заслуженный артист Армении Ованес Ованнисян также сообщил, что есть цель представить этот спектакль на гастролях в разных регионах республики, а до тех пор полный зал театра и непрекращающиеся аплодисменты свидетельствуют о важности обращения к армянской классике, о современности поэмы и профессиональном исполнении труппы театра.