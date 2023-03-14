Руководитель Аппарата премьер-министра Армении Араик Арутюнян принял чрезвычайного и полномочного посла Грузии в Армении Георгия Шарвашидзе.

Как сообщает «Арменпресс», Араик Арутюнян поздравил посла с назначением и выразил готовность содействовать выполнению его миссии в Армении во благо двух стран и народов.

Обоюдно была подчеркнута необходимость сохранения и дальнейшего углубления существующего уровня отношений между Арменией и Грузией.

На встрече также состоялся обмен мнениями по вопросам региональной безопасности.