Согласно итогам 2022 года основной задачей деятельности правительства Армении продолжает оставаться обеспечение внешней безопасности.

Как сообщает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции, состоявшейся 14 марта, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Углубляющаяся геополитическая нестабильность, неопределенность и напряженность, проявляющиеся в сфере миропорядка и международной безопасности, еще больше обостряют угрозы внешней безопасности Армении.

Очередная агрессия, развязанная Азербайджаном против Республики Армения 13 сентября 2022 года, продолжающаяся оккупация суверенных территорий Армении, неустранимая угроза новой агрессии, неурегулированность нагорно-карабахского конфликта, вторжение азербайджанских вооруженных сил в зону ответственности миротворческого контингента Российской Федерации в Нагорном Карабахе, незаконная блокада Лачинского коридора, прекращение поставок природного газа и электроэнергии в Нагорный Карабах и, как следствие, энергетический и экологический кризис не позволили правительству Армении полностью сосредоточиться на реализации повесток дня развития»,- сказал Пашинян, говоря о ходе и результатах реализации программы правительства Армении на 2021-2026 годы.

Вместе с тем премьер-министр отметил, что 2022 год был годом масштабных реформ. «Правительство приняло политику не уклонения от повестки реформ, становления государственных институтов и развития республики в условиях вызовов безопасности. В результате 2022 год завершился беспрецедентным за последние 15 лет экономическим ростом в 12,6 %», — сказал он.

Премьер-министр сообщил, что налоговые доходы госбюджета в 2022 году составили 1 трлн 926 млрд драмов, что больше по сравнению с 2017 годом на 768 млрд драмов или 2 млрд 20 млн долларов США или на 66,3%, а по сравнению с 2018 годом на 670 млрд драмов или 1 млрд 820 млн долларов США или на 53%.

Пашинян сказал, что правительство Армении продолжает проводить взвешенную внешнюю политику. «Тем не менее, ключевой вопрос остается нерешенным: обеспечение внешней безопасности РА. Наша оценка состоит в том, что одношагового решения этой проблемы не существует. Для решения этого вопроса необходим глубокий анализ международной, региональной, военно-политической, внутриполитической обстановки и вытекающих из нее шагов. Правительство приняло именно эту политику и практику, понимая, что создавшаяся ситуация несет в себе серьезные угрозы и серьезные возможности для страны. Соответственно, наша задача – управлять угрозами и использовать возможности», — заключил премьер-министр.