Премьер-министр Армении Никол Пашинян коснулся заявления парламентских фракций Арцаха, в котором они требуют от властей Армении не ставить под сомнение право Арцаха на самоопределение.

Как сообщает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции, состоявшейся 14 марта, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, отвечая на вопрос «Арменпресс», как он прокомментирует заявление Степанакерта и есть ли какие-либо документы или обсуждения, согласно которым Армения ставит под сомнение право Арцаха на самоопределение

«Мы говорили и говорим, что вопрос прав и безопасности народа Нагорного Карабаха чрезвычайно важен для нас, это одна из наших ключевых целей. По нашему мнению, было бы правильно, если бы народ Нагорного Карабаха был инициатором этого вопроса, главным держателем мандата, как это и есть на самом деле. Для такой позиции есть как объективные, так и субъективные причины. Мы считаем, что этот разговор должен состояться между Баку и Степанакертом», — сказал премьер-министр.

Он добавил, что процессы приводят к выводу, что без международных механизмов и гарантий продвижения вперед не получится. Премьер-министр привел примеры: «В Мюнхене сам президент Азербайджана сказал, что есть договоренность, речь идет о международном договоре, что должен быть обсужден вопрос о правах и гарантиях армян Нагорного Карабаха. Об этом он заявил сам, после чего состоялись встречи в штабе миротворческих сил в Нагорном Карабахе. После этих встреч вдруг выяснилось, что Азербайджан предлагает обсудить вопрос интеграции. Мы видим, как изменилась формулировка всего за один месяц. Проблема не в формулировке, проблема в содержании, проблема в договоренностях, и в практике Азербайджана их постоянного несоблюдения».

По словам Пашиняна, рамки прав и безопасности народа Нагорного Карабаха должны быть определены народом Нагорного Карабаха и его правительством.

Касаясь замечания помощника президента Азербайджана Хикмета Гаджиева о неприемлемости для Азербайджана создания международного механизма для обсуждения прав и вопросов безопасности народа Нагорного Карабаха, премьер-министр отметил, что это еще одно соглашение, которое отрицает Азербайджан.