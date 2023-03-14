Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что вероятность эскалации как вдоль границы Армении, так и в Нагорном Карабахе очень высока.

«Мой вывод основан на все более агрессивной риторике Азербайджана, конечно, есть и некоторые другие данные», — Как сообщает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции, состоявшейся 14 марта, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Он подчеркнул, что не Армения инициирует агрессивные действия и эскалацию, поэтому и принял решение пригласить сюда наблюдателей Евросоюза.

Пашинян заявил, что первоначальная договоренность в Праге в октябре 2022 года заключалась в том, что наблюдатели ЕС должны быть с обеих сторон границы и линии соприкосновения, как в Армении, так и в Азербайджане. Более того, президент Азербайджана согласился с этой идеей в присутствии президента Франции и председателя Совета Евросоюза, но позже отказался от этого варианта.

«Я думаю, что международное сообщество должно зафиксировать, что да, есть очень высокий риск новой эскалации. И я думаю, что в связи с этим, особенно учитывая закрытие Лачинского коридора, гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе и очевидную подготовку Азербайджана проведения этнической чистки, наша позиция остается в том, что было бы очень своевременно направить международную миссию по установлению фактов в Лачинский коридор и в Нагорный Карабах», — заключил премьер-министр.