Недавно в Армению поступило предложение Азербайджана относительно проекта мирного договора.

Как передает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции, состоявшейся 14 марта, сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Он напомнил, что в середине февраля Армения передала Азербайджану очередной отзыв на проект мирного соглашения, сообщив, что 2-3 дня назад был получен ответ Азербайджана на предложения Армении. «Что я могу сказать по этому документу? Есть ли прогресс по этому документу? Следует подчеркнуть, что мы наблюдаем определенный прогресс. Но чем больше прогресс, тем больше возникает и фундаментальных проблем. Что же это за фундаментальные вопросы? Мы видим, что Азербайджан, посредством возможного мирного договора, пытается сформулировать территориальные устремления в отношении Республики Армения, что, естественно, является для нас красной линией. Мы видим, что с предложениями этого текста Азербайджан пытается получить мандат на проведение геноцида или этнической чистки в Нагорном Карабахе, причем с подписью Республики Армения. Естественно, для нас это также красная линия. Мы также видим, что Азербайджан преследует такую линию, чтобы у нас не было системы гарантий выполнения договора, что также является для нас красной линией. Потому что сегодня у нас есть подписанный и опубликованный документ, который не выполняется. Речь идет о Трехстороннем заявлении от 9 ноября 2020 года. Согласно этому заявлению Лачинский коридор никоим образом не должен был быть закрыт, но он закрыт. Следовательно, это подчеркивает большую чувствительность Армении к тому, что любой документ, который будет подписан, должен иметь гарантии реализации, желательно международные гарантии», — сказал он.

Премьер-министр добавил, что таково восприятие Армении предложений, представленных Азербайджаном, что не может быть необоснованным.