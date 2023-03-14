Азербайджан пытается сломить волю народа Нагорного Карабаха жить на своей Родине. Эта воля осталась твердой и непоколебимой, и это является основой всех последующих событий.

Как передает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции, состоявшейся 14 марта, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян

«Если кому-то кажется, что воля армянского народа к независимому государству может быть сломлена, я этого не думаю, мы должны показать нашу волю иметь независимое суверенное государство. Это воля — самое главное, остальное, на мой взгляд, вопросы, требующие решения. Естественно, я не говорю, что это возможно лишь благодаря воле, но в конечном итоге, в действительности все выражается наличием воли или ее отсутствием», — заметил Пашинян.

Он подчеркнул, что важно замечать и оценивать действия, направленные на ослабление воли иметь независимое суверенное государство, которые имеют внешний источник. «Такого источника в Армении нет. Если такие проявления и есть внутри Армении или Нагорного Карабаха, то эти проявления имеют только внешний источник. Мы, как государство, как общество, должны иметь возможность оценивать эти явления», — отметил глава правительства.

Он также подчеркнул важность доказательств, что инициатором эскалации вдоль границы Армении или в Нагорном Карабахе является не Армения. «На границе с Арменией мы решили эту проблему. Этот инструмент есть и в Нагорном Карабахе. Надеюсь, что этот механизм будет работать должным образом, речь идет о миротворческих силах РФ в Нагорном Карабахе и публикуемых ими фактах», — сказал Пашинян.