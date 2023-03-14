Премьер-министр Армении Никол Пашинян подчеркнул необходимость решения вопроса безопасности и прав народа Нагорного Карабаха, и этот вопрос должен рассматриваться посредством международных механизмов в плоскости Баку-Степанакерт.

Как передает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции, состоявшейся 14 марта, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, коснувшись вопроса относительно распространяемого документа, который, который, по мнению распространителей, является одним из переговорных документов.

Пашинян призвал скептически относиться к утечкам из сферы конфиденциальности и фиксировать факты.

«Республика Армения и Азербайджан договорились в Праге, что признают территориальную целостность друг друга. Почему мы признаем территориальную целостность Азербайджана? Потому что если мы не признаем территориальную целостность Азербайджана, Азербайджан тоже не признает нашу территориальную целостность. Другое дело, что когда мы признаем территориальную целостность Азербайджана, он через другую дверь или другой канал пытается проводить действия, направленные на непризнание территориальной целостности Армении», — сказал премьер-министр.

Он заверил, что публичная позиция правительства РА в отношении Нагорного Карабаха остается прежней.

«Вопрос безопасности и прав народа Нагорного Карабаха должен быть решен, и основным бенефициаром этого вопроса должен быть народ Нагорного Карабаха, и этот вопрос должен рассматриваться посредством международных механизмов в плоскости Баку-Степанакерт. И я думаю, что эти формулировки дают нам все возможности для решения национальных интересов РА и полного решения вопросов безопасности и прав народа Нагорного Карабаха», — заключил Пашинян.

Он не считает правильным обсуждение пунктов, потому что ни один документ не состоит из одного пункта. Один пункт может повернуть смысл другого на 180 градусов.