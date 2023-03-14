Армения не выходит из ОДКБ, по мнению властей Армении, именно ОДКБ выходит из Армении, что очень настораживает.

Как передает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции, состоявшейся 14 марта, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, коснувшись решения Армении отказаться от своей квоты заместителя генсека ОДКБ.

Пашинян сообщил, что во время своего визита в Армению в 2022 году председатель ОДКБ сказал ему, что в ОДКБ есть опасения, что Армения выйдет из организации. Премьер-министр не счел это целесообразным, передав опасения Армении, что ОДКБ покидает Армению.

«Моя оценка такова, что ОДКБ вольно или невольно выходит из Республики Армения. И это беспокоит нас. Мы не скрывали того, что произошло. Мы с удовольствием приняли бы должность заместителя генерального секретаря ОДКБ, если это не привело бы к тому, что мы послали бы нашему народу неверный сигнал, и это означало бы предоставление еще одного фактора обеспечения безопасности Армении. Если это не будет означать этого, то мы не видим смысла делать подобный шаг, по крайней мере, исходя из логики соблюдения честности по отношению к нашему народу», — сказал премьер.

Он заверил, что Армения давно и последовательно работала с ОДКБ и продолжает работать. Армения предложила свои принципы, которые не касаются РА. «Речь о том, действует ли ОДКБ на территории Республики Армения. Мы хотим и готовы обсудить этот вопрос», — заявил Пашинян.

Он отметил, что во время военных событий 2022 года была распространена информация, что правительство РА обращалось в ОДКБ, но обращалось с неправильной статьей, специально, чтобы ОДКБ не оказала помощь. «Мы обращались в ОДКБ по всем возможным статьям. Наша оценка заключается не в том, что мы уходим из ОДКБ, она в том, что ОДКБ уходит от нас, что нас беспокоит», — заключил премьер-министр.