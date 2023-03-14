Ереванская снайперша Эльмира Карапетян навсегда запомнит завершившийся на днях в Эстонии чемпионат Европы по стрельбе из пневматического оружия. В Таллине она заняла третье место в стрельбе из пистолета, завоевав первую в своей карьере медаль соревнования среди взрослых. Ее награда стала единственной в активе Армении на этом первенстве, хотя еще в нескольких дисциплинах наши стрелки вполне могли оказаться в призерах.

В последние годы Карапетян последовательно улучшает свои результаты, поэтому ее нынешний успех не стал неожиданностью. Более того, Эльмира могла стать даже чемпионкой континента, так как до последнего на равных соперничала с опередившими ее спортсменками. Так, на квалификационном этапе армянка набрала по результатам 60 выстрелов 577 очков и с третьей позиции прошла в следующий раунд. Она всего на 2 очка отстала от Клаудии Брес (Польша) и Зораны Арунович (Сербия). Незначительная разница. В восьмерке лучших Карапетян вновь стала третьей — 250 очков (на этом этапе подсчет баллов ведется по иной системе). Выше обосновались гречанка Анна Коракаки (254,7) и представительница Франции Камиля Джедрзеджевски (252,3). К слову, в квалификации они заняли соответственно 4 и 8 место. Между тем, в финале Брес и Арунович финишировали на пятой и восьмой горизонталях. Это свидетельствует об абсолютной непредсказуемости соревнований по стрельбе, в которых секундная расслабленность может привести к крушению надежд. В этом плане Карапетян, кажется, отметилась стабильным выступлением, однако она тоже упустила возможность оказаться еще выше в турнирной таблице.

Впрочем, предоставим слово самой спортсменке. «Я довольна своим выступлением, зафиксированный результат считаю удовлетворительным. Незначительное отставание от соперниц, занявших первые два места, скорее всего, обусловлено недостатком у меня соревновательного опыта. Они все же чаще участвуют в различных соревнованиях и имеют более богатый опыт выступления в финалах. Тем не менее, я настраивалась на борьбу за призовые места и верила в свои возможности. Особенно, после попадания в финальную восьмерку. А финал всегда непредсказуем. Думаю, определяющими для меня стали пять последних выстрелов», — сказала нашему корреспонденту Карапетян, оформившая в Таллине еще и участие в намеченных в июне в Польше Европейских играх.

Напомним, что в прошлом году 28-летний стрелок, заняв 5 место на чемпионате мира, стала первым и пока единственным представителем Армении, завоевавшим путевку Олимпийских игр 2024 года в Париже.

А на нынешнем чемпионате Европы Эльмира вместе с Беником Хлгатяном приняла участие в соревновании смешанных пар по стрельбе из пневматического пистолета с расстояния 10 метров. В квалификационном этапе, сделав по 30 выстрелов, Хлгатян набрал 288, а Карапетян — 277 очков. С общим результатом 565 очков наша пара заняла 26 место среди 32 дуэтов и выбыла из борьбы за медали. Для выхода в финал им не хватило восьми очков.

В мужских соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета Хлгатян с 566 очками занял 49, а Завен Игитян (561) — 58 место среди 65 участников.

Всего три очка отделили от финального этапа молодежных соревнований по стрельбе из пневматической винтовки Врежа Торосяна, занявшего с 620,4 очками 21 место. В той же дисциплине Гагик Никогосян с 615,4 очками обосновался на 41 горизонтали среди 54 стрелков.

В стрельбе из пневматического пистолета в молодежной возрастной категории Гор Манучарян (543 очка) занял 50, Григор Погосян (541) — 53, а Армен Геворгян (535) — 56 место. На рубеж вышли 60 участников. В командном соревновании сборная Армении, за которую выступили те же стрелки, набрав в сумме 826 очков, заняла 12 место среди 14 коллективов. Манучарян, Геворгян и Погосян, сделав по 30 выстрелов, принесли команде соответственно 283, 273 и 270 очков. Для выхода в финал им не хватило 9 очков.

Подводя итоги выступления наших стрелков в чемпионате Европы, главный тренер сборной Армении Сейран Никогосян в беседе с «РА», в частности, отметил: «Выступление оцениваю, как выше среднего. Нужно учесть, что большинство наших стрелков молоды и неопытны. Мы пытаемся отшлифовать их мастерство и уже добились определенного успеха. Важно, что нам наконец-то удалось завоевать медаль в олимпийской дисциплине в соревновании среди взрослых. Эльмира Карапетян прогрессирует от турнира к турниру. Она могла добиться более высокого результата, но из-за одного неудачного выстрела заняла 3 место. Конечно, соревновательный опыт имеет важное значение, но, думаю, в последние два года мы настолько часто участвовали в международных турнирах, что данный фактор утратил актуальность. Особенно для наших ведущих стрелков. Намного важнее то обстоятельство, что у Карапетян нет достойных конкурентов в Армении. Это порой сказывается на ее концентрации. Отсутствие равносильных соперниц сказывается на ее подготовке. К примеру, после завоевания на этом чемпионате бронзовой медали она расслабилась и выступила ниже возможностей в соревновании смешанных пар. Поэтому ей с Беником Хлгатяном не удалось пробиться в финал. Самому Бенику в индивидуальном соревновании помешала напряженность. Чрезмерное желание победить не позволило ему выступить в полную силу. А вот юниорами я доволен. 14-15-летние пары впервые выступили в чемпионате Европы и произвели весьма приятное впечатление».

1 7 - + 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Скоро Карапетян приступит к подготовке к Европейским играм. Наставник сборной сообщил, что в ближайшие месяцы планируется участие наших ведущих стрелков в минимум двух международных турнирах — Кубке мира в Перу и крупном соревновании в Чехии.