Премьер-министр Армении Никол Пашинян видит необходимость международных механизмов и международных гарантий для диалога между Степанакертом и Баку. Армения ни в коем случае не позволит Азербайджану провести в Нагорном Карабахе этническую чистку.

Как передает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции, состоявшейся 14 марта, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, касаясь вопроса, поддерживает ли Ереван поездку представителей Арцаха в Баку для встречи и переговоров, приглашение на которые сделал аппарат президента Азербайджана.

Премьер-министр отметил, что вопросы прав и безопасности народа Арцаха в течение месяца перешли в разговор об интеграции Азербайджана. «Вопрос в том, что обсуждение должно состояться. Но, есть проблемы с гарантиями. Ну, поедут они в Баку, но вернутся ли они? Кто ответит на этот вопрос?» — заметил Пашинян.

Он подчеркнул, что это не прихоть, диалог должны вести представители народа Нагорного Карабаха.

«Когда Армения бывает первичным субъектом, говорящим на эту тему, из Нагорного Карабаха поступают косые взгляды, сомнения и т. д. Мы считаем, что говорить должны представители Нагорного Карабаха, чтобы эта ответственность была на них, и они получили бы возможность оправдать свои ожидания и следовать своим принципам. Мы считаем, что это правильный путь, другое дело, что это должен быть результативный разговор», — сказал премьер-министр.

Касаясь вопроса, что подразумевается под видимым международным механизмом, премьер-министр сказал: «Мы считаем, что должен существовать международный механизм, гарантирующий продолжение этого разговора. Мы не собираемся давать Азербайджану мандат на проведение в Нагорном Карабахе этнической чистки или геноцида. Мы не дадим такой мандат, это очевидно».

Он отметил, что международная реакция на закрытие Лачинского коридора была и остается. Это означает, что международное сообщество видит угрозу и чувствует свою ответственность за сложившуюся ситуацию.

«Мы говорим, что должен быть такой международный механизм, который обеспечит непрерывность этого разговора. У нас есть свои представления по этому поводу, мы внесли некоторые предложения. Мы описали как минимум 2-3 таких механизма, и мы должны продолжать работу в этом направлении», — сказал премьер, однако не назвал эти механизмы.

По его словам, миссия по установлению фактов, о которой говорит РА, может быть частью этой международной гарантии или механизма.