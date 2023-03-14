Премьер-министр Армении Никол Пашинян коснулся вопроса политики Азербайджана относительно возвращения так называемых азербайджанских беженцев в Армению, подчеркнув, что это новый этап политики агрессии Азербайджана.

Как передает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции, состоявшейся 14 марта, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Это еще одно доказательство того, что Азербайджан имеет территориальные претензии к суверенным территориям Армении. Собственно говоря, если говорить совсем уж честно, то именно по этой причине и произошел тупик в переговорном процессе по Нагорному Карабаху, потому что стало очевидно, что Азербайджан ни при каких обстоятельствах не намерен отказываться от этих агрессивных действий. И это незаконное и явное посягательство на суверенную территорию Армении, что противоречит договоренностям и заявлениям в Праге и в Сочи. Другими словами, Азербайджан начал новый этап агрессивной политики», — сказал Пашинян.

Он напомнил, что очень часто люди, перемещенные из Гадрута в результате 44-дневной войны, проводят демонстрации перед правительством Армении. «И эти люди поступают правильно, потому что, например, в одном из пунктов Трехстороннего заявления говорится, что внутренне перемещенные лица и беженцы возвращаются в Нагорный Карабах и соседние регионы под эгидой Верховного комиссара ООН по делам беженцев. До сегодняшнего дня никто не предложил жителям Гадрута вернуться в свои дома, и это является грубым нарушением Азербайджаном Трехстороннего заявления. Мы неоднократно поднимали этот вопрос, и будем поднимать его. То же, и относительно армян, вынужденно переселенных из Шуши. Более того, и представители Нахиджевана поднимают вопросы перед правительством РА и говорят, что правительство РА мешает им защищать свои права. Вы знаете, какая была кампания по уничтожению армянского культурного наследия в Нахиджеване. Начиная с 19-го века, и до Советского Союза, из Нахиджевана последовательно выселяли армян, пока там не осталось ни одного армянина. Вы знаете об изгнании армян из Баку, Сумгаита, Кировабада, Шаумяна, Геташена. Правительства РА, мы, никогда не препятствовали им отстаивать свои права, ведь речь идет о сотнях тысяч человек. Мы их не поощряли, наверное, в этом была наша ошибка, но и не препятствовали», — сказал премьер-министр.

Премьер-министр обратил внимание на то, что случаев насильственной депортации азербайджанцев из Армении не было вообще. «В наших архивах есть документы о том, что правительство Советской Армении выплачивало азербайджанцам компенсации в астрономических размерах. Другими словами, они решили уйти по своей воле, в том числе в связи с общей геополитической обстановкой, но массовых убийств азербайджанцев в Армении не было. Погромы армян были в Баку, Сумгаите, в Шаумянском районе. На днях я был в одном из сел Армении, и оказалось, что 100% жителей села — беженцы из Азербайджана, которые насильно были переселены», — отметил Пашинян.

Он выразил мнение, что армяне Нахиджевана, Шаумяна, Гадрута, Шуши, Кировабада, Шамхора, Баку, Сумгаита и многих других местностей, в течение тысяч лет проживающие в этих районах, имеют право отстаивать свои права, в том числе и требовать компенсаций.