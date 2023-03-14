Встреча глав Армении и Азербайджана в любом формате в ближайшее время не планируется.

Как передает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции, состоявшейся 14 марта, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«На данный момент встреча не запланирована. Я никогда не уклонялся от встречи, но, с другой стороны, опыт наших встреч показывает, что должны быть гарантии выполнения договоренностей и обязательств», — сказал он.

Глава правительства отметил, что на предыдущих встречах с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Европейского совета Шарлем Мишелем в Брюсселе стороны достигли различных договоренностей, но их реализация стала невозможной из-за действий азербайджанской стороны.

«Армения готова продолжить работу в брюссельском формате, но предлагает реализацию того, о чем уже договорились, по пунктам. Если уже не выполнено более десяти соглашений, какой смысл работать над согласованием чего-то нового? И эти договоренности касались Нагорного Карабаха, безопасности границ, открытия региональных коммуникаций, освобождения заключенных и т. д.», — сказал премьер-министр, отметив, что он в брюссельском формате видит фундаментальную проблему.

По оценке Пашиняна, наиболее результативные переговоры, увенчавшиеся явным результатом, состоялись в Праге в четырехстороннем формате с участием Франции. Более того, премьер-министр отметил, что Азербайджан выступает против такого формата.