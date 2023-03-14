Премьер-министр Никол Пашинян 14 марта дал очередную большую пресс-конференцию.

В начале встречи с журналистами глава Кабинета министров коснулся программы деятельности правительства на 2021-26 гг. и отчета о выполнении программы 2022 года.

Согласно итогам 2022 года, основной задачей деятельности правительства продолжает оставаться обеспечение внешней безопасности, сказал он, подчеркнув, что углубляющаяся геополитическая нестабильность, неопределенность и напряженность, проявляющиеся в сфере миропорядка и международной безопасности, еще больше обостряют угрозы внешней безопасности Армении.

«Очередная агрессия, развязанная Азербайджаном против Республики Армения 13 сентября 2022 года, продолжающаяся оккупация суверенных территорий Армении, неустранимая угроза новой агрессии, неурегулированность нагорно-карабахского конфликта, вторжение азербайджанских вооруженных сил в зону ответственности миротворческого контингента Российской Федерации в Нагорном Карабахе, незаконная блокада Лачинского коридора, прекращение поставок природного газа и электроэнергии в Нагорный Карабах и, как следствие, энергетический и экологический кризис не позволили правительству Армении полностью сосредоточиться на реализации повесток дня развития, — сказал Пашинян, отметив вместе с тем, что 2022 год был годом масштабных реформ. — Правительство приняло политику не уклонения от повестки реформ, становления государственных институтов и развития республики в условиях вызовов безопасности. В результате 2022 год завершился беспрецедентным за последние 15 лет экономическим ростом в 12,6 процента».

Премьер сообщил, что налоговые доходы госбюджета в 2022 году составили 1 трлн 926 млрд драмов, что больше по сравнению с 2017 годом на 768 млрд драмов или 2 млрд 20 млн долларов США или на 66,3%, а по сравнению с 2018 годом на 670 млрд драмов или 1 млрд 820 млн долларов США или на 53%.

Отметив, что правительство РА продолжает проводить взвешенную внешнюю политику, Никол Пашинян сказал: «Тем не менее, ключевой вопрос — обеспечение внешней безопасности РА, — остается нерешенным. Наша оценка состоит в том, что одношагового решения этой проблемы не существует — необходим глубокий анализ международной, региональной, военно-политической, внутриполитической обстановки и вытекающих из нее шагов. Именно эту политику и практику проводит правительство, сознавая, что создавшаяся ситуация несет в себе серьезные угрозы и серьезные возможности для страны. Соответственно, наша задача — управлять угрозами и использовать возможности».

По просьбе одного из журналистов, премьер коснулся недавнего заявления парламентских фракций Арцаха, в котором они требуют от властей Армении не ставить под сомнение право Арцаха на самоопределение.

«Мы говорили и говорим, что вопрос прав и безопасности народа Нагорного Карабаха чрезвычайно важен для нас, это одна из наших ключевых целей. По нашему мнению, было бы правильно, если бы народ Нагорного Карабаха был инициатором этого вопроса, главным держателем мандата, как это и есть на самом деле. Для такой позиции есть как объективные, так и субъективные причины. Мы считаем, что этот разговор должен состояться между Баку и Степанакертом», — сказал премьер, добавив, что процессы приводят к выводу: без международных механизмов и гарантий продвижения вперед не получится. Премьер-министр привел примеры: «В Мюнхене сам президент Азербайджана сказал, что есть договоренность, речь идет о международном договоре, что должен быть обсужден вопрос о правах и гарантиях армян Нагорного Карабаха. Об этом он заявил сам, после чего состоялись встречи в штабе миротворческих сил в Нагорном Карабахе. После этих встреч вдруг выяснилось, что Азербайджан предлагает обсудить вопрос интеграции. Мы видим, как изменилась формулировка всего за один месяц».

По мнению господина Пашиняна, вероятность эскалации как вдоль границы Армении, так и в Нагорном Карабахе очень высока.

«Мой вывод основан на все более агрессивной риторике Азербайджана, конечно, есть и некоторые другие данные», — сказал он, подчеркнув, что не Армения инициирует агрессивные действия и эскалацию, поэтому и принял решение пригласить сюда наблюдателей Евросоюза.

«Я думаю, международное сообщество должно зафиксировать, что да, есть очень высокий риск новой эскалации. И я думаю, что в связи с этим, особенно учитывая закрытие Лачинского коридора, гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе и очевидную подготовку Азербайджана проведения этнической чистки, наша позиция остается в том, что было бы очень своевременно направить международную миссию по установлению фактов в Лачинский коридор и в Нагорный Карабах», — заключил премьер-министр.

Отвечая на вопрос другого журналиста, премьер сообщил, что недавно Армения получила предложение Азербайджана относительно проекта мирного договора, напомнив, что в середине февраля Армения передала Азербайджану очередной отзыв на проект мирного соглашения.

«Что я могу сказать по этому документу? Есть ли прогресс по этому документу? Следует подчеркнуть, что мы наблюдаем определенный прогресс. Но чем больше прогресс, тем больше возникает и фундаментальных проблем. Мы видим, что Азербайджан, посредством возможного мирного договора, пытается сформулировать территориальные претензии в отношении Республики Армения, что, естественно, является для нас красной линией. Мы видим, что с предложениями этого текста Азербайджан пытается получить мандат на проведение геноцида или этнической чистки в Нагорном Карабахе, причем с подписью Республики Армения. Естественно, для нас это также красная линия. Мы также видим, что Азербайджан преследует такую линию, чтобы у нас не было системы гарантий выполнения договора, что также является для нас красной линией. Потому что сегодня у нас есть подписанный и опубликованный документ, который не выполняется. Речь идет о Трехстороннем заявлении от 9 ноября 2020 года. Согласно этому заявлению Лачинский коридор никоим образом не должен был быть закрыт, но он закрыт. Следовательно, это подчеркивает большую чувствительность Армении к тому, что любой документ, который будет подписан, должен иметь гарантии реализации, желательно международные гарантии», — сказал он.

Азербайджан пытается сломить волю народа Нагорного Карабаха жить на своей Родине. Эта воля осталась твердой и непоколебимой, и это является основой всех последующих событий, заявил премьер-министр, подчеркнув важность доказательств, что инициатором эскалации вдоль границы Армении или в Нагорном Карабахе является не Армения.

«На границе с Арменией мы решили эту проблему. Этот инструмент есть и в Нагорном Карабахе. Надеюсь, что этот механизм будет работать должным образом, речь идет о миротворческих силах РФ в Нагорном Карабахе и публикуемых ими фактах», — сказал Пашинян.

По просьбе журналистов премьер представил подробности состоявшегося 13 марта телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.

«Я передал свою информацию, свое впечатление, подчеркнул, что в Нагорном Карабахе есть проблемы в зоне ответственности российских миротворческих сил. Для меня самым важным вопросом в этом контексте является то, что в Нагорном Карабахе произошло нечто совершенно неожидаемое — жители Нагорного Карабаха вышли на акцию протеста у штаба российских миротворческих сил. И произошло это после убийства полицейских. Хочу подчеркнуть, что это произошло в зоне ответственности миротворческих сил Российской Федерации в Нагорном Карабахе. Это вызывает беспокойство, и я счел необходимым довести эти опасения до президента Российской Федерации», — сообщил Пашинян.

Прозвучал, конечно, и вопрос о выходе Армении из ОДКБ, в связи с чем Никол Пашинян заявил: Армения не выходит из ОДКБ, именно ОДКБ выходит из Армении, что очень настораживает.

«Моя оценка такова, что ОДКБ вольно или невольно выходит из Республики Армения. И это беспокоит нас. Мы не скрывали того, что произошло. Мы с удовольствием приняли бы должность заместителя генерального секретаря ОДКБ, если это не привело бы к тому, что мы послали бы нашему народу неверный мессидж, и это означало бы предоставление еще одного фактора обеспечения безопасности Армении. Если это не будет означать этого, то мы не видим смысла делать подобный шаг, по крайней мере, исходя из логики соблюдения честности по отношению к нашему народу, — сказал премьер, заверив, что Армения давно и последовательно работала с ОДКБ и продолжает работать. — Речь о том, действует ли ОДКБ на территории Республики Армения. Мы хотим и готовы обсудить этот вопрос», — заключил премьер-министр.

По просьбе корреспондента ИТАР-ТАСС Никол Пашинян коснулся также армяно-российских отношений, которые журналист охарактеризовал как кризисные.

«Наши отношения с Россией очень искренние, я не вижу кризиса. Мы говорим, обсуждаем, фиксируем, что есть проблемы, часть из которых объективные. Эти проблемы не являются субъективными, чтобы оказывать кризисное влияние на отношения. Наши отношения находятся в нормальном состоянии, что не означает, что нет взаимных озабоченностей», — сказал Пашинян.

Премьер-министр РА видит необходимость международных механизмов и международных гарантий для диалога между Степанакертом и Баку. Армения ни в коем случае не позволит Азербайджану провести в Нагорном Карабахе геноцид и этническую чистку, да еще с подписью Армении, заявил он, коснувшись вопроса, поддерживает ли Ереван поездку представителей Арцаха в Баку для встречи и переговоров, приглашение на которые сделал аппарат президента Азербайджана.

В течение месяца вопросы прав и безопасности народа Арцаха перешли в разговор об интеграции в Азербайджан, отметил премьер.

«Вопрос в том, что обсуждение должно состояться. Но, есть проблемы с гарантиями. Ну, поедут они в Баку, но вернутся ли они? Кто ответит на этот вопрос?» — прямо заявил Пашинян.

«Мы говорим, что должен быть такой международный механизм, который обеспечит непрерывность этого разговора. У нас есть свои представления по этому поводу, мы внесли некоторые предложения. Мы описали как минимум 2-3 таких механизма, и мы должны продолжать работу в этом направлении», — сказал премьер, однако не назвал эти механизмы.

Коснулся глава Кабмина и вопроса политики Азербайджана относительно возвращения так называемых азербайджанских беженцев в Армению, подчеркнув, что это новый этап политики агрессии Азербайджана.

«Это еще одно доказательство того, что Азербайджан имеет территориальные претензии к суверенным территориям Армении. Собственно говоря, если говорить совсем уж честно, то именно по этой причине и возник тупик в переговорном процессе по Нагорному Карабаху, потому что стало очевидно: Азербайджан ни при каких обстоятельствах не намерен отказываться от этих агрессивных действий. И это незаконное и явное посягательство на суверенную территорию Армении, что противоречит договоренностям и заявлениям в Праге и в Сочи. Другими словами, Азербайджан начал новый этап агрессивной политики», — сказал Пашинян.

Он напомнил, что случаев насильственной депортации азербайджанцев из Армении не было вообще — они решили уйти по своей воле, в том числе в связи с общей геополитической обстановкой, но массовых убийств азербайджанцев в Армении не было. А в Баку, Сумгаите, в Шаумянском районе были погромы армян. По мнению Пашиняна, армяне Нахиджевана, Шаумяна, Гадрута, Шуши, Кировабада, Шамхора, Баку, Сумгаита и многих других местностей, в течение тысяч лет проживающие в этих районах, имеют право отстаивать свои права, в том числе и требовать компенсаций.

Коснувшись по просьбе журналистов муссируемых в СМИ слухов о разногласиях между ним и президентом Арцаха Араиком Арутюняном, в том числе и по поводу российских миротворцев в Арцахе, Никол Пашинян подчеркнул, что он находится в ежедневном контакте с президентом Арцаха, заверил, что разногласий по вопросу привлечения российских миротворцев нет.