В тексте проекта мирного договора между Арменией и Азербайджаном Азербайджан закладывает мины ради продолжения своей агрессивной политики в отношении Армении даже после его подписания.

Как передает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции, состоявшейся 14 марта, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Что говорит Азербайджан? Он говорит, я выиграл войну, какие вы ведете переговоры, какие делаете предложения, я победитель, я послал вам бумагу, отправил свои 5 принципов, подпишите их, и если вы не подпишете это, в 2023 году я начну крупномасштабное нападение. И наши журналисты, разобравшись в этой ситуации, спрашивают: можете ли вы подписать бумаги, которые станут капитуляцией Армении? Я отвечаю «нет» », — заявил Пашинян, добавив, что они готовы пойти лишь на такие решения, которые обеспечат стабильный и долгосрочный мир в регионе.

По словам премьер-министра, Азербайджан в переговорном процессе использует язык угроз, как и до 44-дневной войны. «Переговорная позиция Азербайджана перед войной была такова: дайте мне то, что я хочу получить войной, иначе я получу это войной. И это был очень сложный выбор», — сказал он.

Пашинян добавил, что сейчас в международном сообществе формируется важная позиция, которая находится в начальном состоянии, над укреплением которой они должны работать. «Мы представляем предложения Азербайджану, но Азербайджан большинство наших предложений отправляет обратно перечеркнутыми. Когда мы представляем эту проблему нашим международными партнерам, они отвечают, что это не мир. То, что предлагается, не принесет прочного мира, наоборот, приведет к новым кризисам. Мы готовы идти к решениям, которые, если и не те решения, о которых мы мечтали, принесут прочный и стабильный мир», — сказал он.

На замечание, что, поведение Азербайджана возможно связано с тем, что мира не просят, а к нему принуждают, Пашинян ответил, что мир нужно заслужить, так как предыдущий опыт показал, что принуждение тоже не работает. По его словам, раньше многие думали, что мир можно навязать, но если бы можно было навязать, то соглашение было бы подписано на условиях Армении. Премьер-министр подчеркнул, что и сейчас Азербайджан считает, что может навязать мир, тогда как правительство Армении заявляет, что не поддерживает политику навязывания.